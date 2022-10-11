ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців, серед них загиблі в Оленівці

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 12:14
Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців, серед них загиблі в Оленівці Фото: Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців, включаючи загиблих у Оленівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів, зокрема бійців, які загинули під час російської атаки на колонію в окупованій Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію .

Зазначається, що переговори з росіянами щодо повернення тіл загиблих були "надважкими", але все ж таки полеглих героїв вдалося повернути додому.

"Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам'ять героям", - підкреслив уповноважений зниклий безвісти Олег Кутенко.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь". Внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну