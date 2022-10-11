Украина вернула тела еще 62 павших бойцов, среди них погибшие в Еленовке

Украина вернула тела 62 павших воинов, в частности бойцов, которые погибли во время российской атаки на колонию в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Отмечается, что переговоры с россиянами по возврату тел погибших были "сверхтяжелыми", но все же павших героев удалось вернуть домой.