Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників

У вівторок, 20 вересня, відбулася ще одна передача тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 25 полеглих героїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції України .

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що операція проводилася за співпраці Уповноваженого щодо зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.

"Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, один з останніх обмінів тілами стався 6 вересня. Тоді вдалося повернути тіла 25 полеглих героїв.

Також 16 серпня Україні вдалося повернути тіла 19 полеглих захисників.

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