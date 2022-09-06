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Украина вернула тела еще 25 погибших защитников

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Вторник 06 сентября 2022 12:33
Украина вернула тела еще 25 погибших защитников Фото: Украина вернула тела еще 25 погибших защитников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, состоялась еще одна передача тел погибших военных. Украина вернула тела 25 павших героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции Украины в Telegram.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, один из последних обменов телами произошел 16 августа. Тогда удалось вернуть тела 19 павших защитников.

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