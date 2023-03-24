Україна повернула тіла 83 загиблих бійців

У п'ятницю, 24 березня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 83 загиблих військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових", - йдеться в повідомленні.
В Мінреінтеграції нагадали, що працює "гаряча лінія" Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Як повідомлялося, 3 березня в Україну вдалося повернути тіла 17 загиблих військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.