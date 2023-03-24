Украина вернула тела 83 погибших бойцов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

В Минреинтеграции напомнили, что работает "горячая линия" Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247 . Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26 . В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21 .

Как сообщалось, 3 марта в Украину удалось вернуть тела 17 погибших военных.

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