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Україна повернула тіла 254 загиблих військових

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 12:16
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Україна повернула тіла 254 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла 254 загиблих військових 14 червня (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 14 червня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 254 загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося репатріювати:

  • тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;
  • 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;
  • 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку;
  • 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали в Штабі.

Нагадаємо, 31 травня Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях різних напрямах.

А наприкінці квітня Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість із загиблих героїв воювали на Донецькому напрямку.

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