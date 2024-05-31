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Україна повернула тіла 212 полеглих військових

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 12:30
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Україна повернула тіла 212 полеглих військових Фото: Україна повернула тіла 212 загиблих захисників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Вдалося повернути тіла загиблих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Мінреінтеграції, ЗСУ, Уповноважений зі зниклих безвісти та представники міжнародних організацій.

Обміни полоненими

Варто нагадати, що Україна провела декілька обмінів полоненими з РФ. Зокрема, додому повернулася частині оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Проте у російському полоні залишається велика кількість українських захисників.

Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.

Папа Римський та Патріарх Варфоломій підтримали обмін "всіх на всіх" та закликали сторони провести його.

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