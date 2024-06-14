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Украина вернула тела 254 погибших военных

Украина, Пятница 14 июня 2024 12:16
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Украина вернула тела 254 погибших военных Фото: Украина вернула тела 254 погибших военных 14 июня (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 14 июня, состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 254 погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников", - говорится в сообщении.

В частности, удалось репатриировать:

  • тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении;
  • 25 павших воинов на Запорожском направлении;
  • 4 павших защитника с Луганского направления;
  • 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - добавили в Штабе.

Напомним, 31 мая Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.

А в конце апреля Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.

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