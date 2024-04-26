Україна повернула тіла 140 полеглих захисників
Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість з полеглих героїв воювали на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію. Вдалося повернути 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять - з Сумського напрямку, двох - із Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.
Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Обмін полоненими
Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. З серпня 2023 року РФ заморозила обмін полоненими з Україною.
На початку року Україні вдалося повернути додому 230 захисників. Це був найбільший обмін полоненими.
Нещодавно Папа Римський закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх". В Україні зазначили, що готові до такого кроку, але Росія ігнорує ініціативу.
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