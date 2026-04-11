Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна повернула сімох цивільних із російського полону

16:17 11.04.2026 Сб
2 хв
Декого з них тримали в неволі ще з 2022 року. Які жахливі наслідки катувань виявили медики у повернених українців?
aimg Марія Науменко
Фото: Україна повернула сімох цивільних із російського полону (t.me/dmytro_lubinetzs)

Українців вдалося повернути додому після тривалого незаконного утримання в Росії. Частина звільнених має серйозні проблеми зі здоров’ям після перебування в неволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Читайте також: Україна та РФ провели "великий Великодній обмін": всі подробиці

Серед звільнених - переважно молоді чоловіки 2000-х років народження з Харківської, Київської, Херсонської та Донецької областей, яких утримували з 2022 року.

За даними омбудсмена, людей затримували без правових підстав - під час обшуків, на блокпостах або фактично викрадали з власних домівок. Один із них був затриманий під час поїздки до батька.

Звільнені повернулися з тяжкими фізичними та психологічними наслідками. Зокрема, один із них перебуває у критичному стані після отриманих травм і, за словами Лубінця, має ознаки катувань.

Українська сторона наголошує, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, які гарантують захист цивільного населення під час війни.

"Цивільні взагалі не мали бути затримані, але їх викрали, катували, утримували як заручників! Норми МГП мають бути дотримані - цивільні мають повернутися додому. Задля цього ми продовжимо роботу", - підсумував Лубінець.

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими напередодні Великодня, в межах якого додому повернулися 175 військових і 7 цивільних громадян. Обмін став одним із найбільших за останній час і охопив представників різних підрозділів Сил оборони.

Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїна