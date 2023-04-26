Україна повернула ще трьох дітей: в РФ і Білорусі їх допитували

На територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію благодійної організації Save Ukraine.
Дітей везли з РФ додому 15 днів, а на території Росії та Білорусі їх допитували. В Україну вони потрапили 24 квітня, а на наступний день вже зустрілись з родичами.
Зазначається, що це вже шоста рятувальна місія організації.
Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.
А пізніше в Раді Європи заявили, що жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії і не може посприяти поверненню викрадених РФ українських дітей.
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