Україна повернула ще трьох дітей: в РФ і Білорусі їх допитували

На територію України повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію благодійної організації Save Ukraine.

Дітей везли з РФ додому 15 днів, а на території Росії та Білорусі їх допитували. В Україну вони потрапили 24 квітня, а на наступний день вже зустрілись з родичами.

Зазначається, що це вже шоста рятувальна місія організації.