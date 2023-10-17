Україна повернула ще трьох дітей з окупованої частини Херсонської області

На підконтрольну Україні територію повернули ще трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, коли війська РФ зайшли у Херсон на початку повномасштабного вторгнення, дітей 10, 8 та 6 років батьки відправили до бабусі в село, сподіваючись на більшу безпеку.

Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Загарбники, відступаючи з Херсона, підірвали Антонівський міст, забрати дітей стало неможливо.

Також минулого тижня возз’єдналася ще одна сім’я. Після 19 місяців розлуки з тимчасово окупованої Херсонської області до батьків повернулися 9-річна донька та 14-річний син.

Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано.

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.