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Україна повернула ще трьох дітей, депортованих Росією

Фото: Україна повернула ще трьох дітей, депортованих Росією (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україні вдалося повернути ще трьох дітей із Херсонської області, яких депортувала Росія.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Троє дітей знову на підконтрольній Україні території", - розповів він.

За його словами, за цією радісною новиною - колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.

"Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах", - зазначив Прокудін.

Як додав голова ОВА, загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей Херсонської області.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей. Наприклад, 28 червня стало відомо, що в Запорізькій області окупанти планують вивезти близько 300 дітей "на відпочинок" до Чуваської Республіки РФ. Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить трудомістким.

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