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Україна повернула ще двох дітей з окупованого Криму

Фото: Україна повернула ще двох дітей з окупованого Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В межах дій плану Bring Kids Back UA вдалось повернути додому ще двох українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею", - пише Єрмак. 

За словами керівника Офісу президента, діти народились на території тимчасово окупованого Криму й опинилися під опікою бабусі через смерть батька та позбавленням батьківських прав їх матері. 

"Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму", - пояснив Єрмак. 

Після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ворог активізував тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Після цього бабуся прийняла рішення покинути Крим разом з дітьми. 

"Вона звернулася до уповноваженого Верховної ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми. Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора", - додає керівник Офісу президента. 

Наразі діти вже перебувають у Києві. 

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

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