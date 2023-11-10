ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула ще двох дітей з окупованого Криму

П'ятниця 10 листопада 2023 14:50
UA EN RU
Україна повернула ще двох дітей з окупованого Криму Фото: Україна повернула ще двох дітей з окупованого Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В межах дій плану Bring Kids Back UA вдалось повернути додому ще двох українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею", - пише Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, діти народились на території тимчасово окупованого Криму й опинилися під опікою бабусі через смерть батька та позбавленням батьківських прав їх матері.

"Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму", - пояснив Єрмак.

Після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ворог активізував тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Після цього бабуся прийняла рішення покинути Крим разом з дітьми.

"Вона звернулася до уповноваженого Верховної ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми. Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора", - додає керівник Офісу президента.

Наразі діти вже перебувають у Києві.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом