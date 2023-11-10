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Украина вернула еще двоих детей из оккупированного Крыма

Пятница 10 ноября 2023 14:50
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Украина вернула еще двоих детей из оккупированного Крыма Фото: Украина вернула еще двоих детей из оккупированного Крыма (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках действий плана Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще двух украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Это Егор и Валерия, 2009 и 2015 годов рождения. Они приехали вместе с бабушкой", - пишет Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, дети родились на территории временно оккупированного Крыма и оказались под опекой бабушки из-за смерти отца и лишения родительских прав их матери.

"Учитывая то, что младшая внучка не является кровной родственницей бабушки, оформление соответствующих документов длилось определенное время, что не позволяло ранее выехать из оккупированного Крыма", - пояснил Ермак.

После полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины, враг активизировал давление оккупационной администрации на лиц, придерживающихся проукраинских взглядов. После этого бабушка приняла решение покинуть Крым вместе с детьми.

"Она обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека с просьбой о содействии в переезде вместе с несовершеннолетними. Наша команда помогла им выехать в Украину, была разработана легенда, которую семья использовала при контактах с представителями оккупационной власти и спецслужб страны-агрессора", - добавляет руководитель Офиса президента.

Сейчас дети уже находятся в Киеве.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

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