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Україна повернула ще 45 людей з окупованих територій

Україна, Субота 05 квітня 2025 18:42
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Україна повернула ще 45 людей з окупованих територій Фото: український омбудсман Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна повернула з окупованих територій ще 45 українців. Багато з них потребували особливих умов для безпечного переміщення через тяжкі захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмана Дмитра Лубінця.

Лубінець заявив, що завдяки злагодженій роботі Офісу омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 українців з тимчасово окупованих територій України, а також з територій Росії та Білорусі.

"Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій". - наголосив омбудсмен.

За даними Лубінця, серед евакуйованих - особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:

  • маломобільні та тяжкохворі громадяни, які не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ.
  • 10 осіб потребували невідкладного лікування, бо мали тяжкі хронічні захворювання;
  • для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Омбудсмен пояснив, що переважна більшість повернутих - особи похилого віку. За його словами, найстаршій громадянці - 93 роки.

"Окрім цього, ми повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон", - додав він.

Фото: Україна повернула ще 45 людей з окупованих територій (t.me/dmytro_lubinetzs)

Крім того, Лубінець зауважив, що частина українців, які вже перебувають на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув.

"Саме тому виїзд із ТОТ - це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних. Акцентую, що Офіс омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації", - підсумував Лубінець.

Життя українців в окупації

Зауважимо, що жителі тимчасово окупованих територій України стикаються з численними труднощами, включаючи обмеження доступу до соціальних виплат та медичних послуг.​

Російська влада на окупованих територіях не забезпечує регулярні грошові виплати, такі як заробітна плата та пенсії. В результаті чого багато українців залишаються без доходів.

Російські окупанти наполягають на отриманні українцями свого паспорта, і для цього вживають всеможливих обмежень. Так доступ до медичної допомоги на окупованих територій є часто недосяжним для людей, які мають паспорт України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна нещодавно повернула додому з окупації двох дітей. Крім того, ми писали, що на початку березня до України повернулись відразу сім дітей.

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