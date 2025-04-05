Украина вернула еще 45 человек с оккупированных территорий
Украина вернула с оккупированных территорий еще 45 украинцев. Многие из них нуждались в особых условиях для безопасного перемещения из-за тяжелых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Лубинец заявил, что благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасное возвращение 45 украинцев с временно оккупированных территорий Украины, а также с территорий России и Беларуси.
"Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций". - подчеркнул омбудсмен.
По данным Лубинца, среди эвакуированных - лица, которые нуждались в особых условиях для безопасного перемещения:
- маломобильные и тяжелобольные граждане, которые не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ.
- 10 человек нуждались в неотложном лечении, потому что имели тяжелые хронические заболевания;
- для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.
Омбудсмен пояснил, что подавляющее большинство возвращенных - лица пожилого возраста. По его словам, самой старшей гражданке - 93 года.
"Кроме этого, мы вернули украинцев, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу", - добавил он.
Фото: Украина вернула еще 45 человек с оккупированных территорий (t.me/dmytro_lubinetzs)
Кроме того, Лубинец отметил, что часть украинцев, которые уже находятся на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб.
"Именно поэтому выезд из ВОТ - это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских. Акцентирую, что Офис омбудсмена во взаимодействии с госорганами, гуманитарными структурами и международными партнерами обеспечивает координацию эвакуационных мероприятий, правовое сопровождение и помощь гражданам, оказавшимся в условиях оккупации", - подытожил Лубинец.
Жизнь украинцев в оккупации
Заметим, что жители временно оккупированных территорий Украины сталкиваются с многочисленными трудностями, включая ограничение доступа к социальным выплатам и медицинским услугам.
Российские власти на оккупированных территориях не обеспечивают регулярные денежные выплаты, такие как заработная плата и пенсии. В результате чего многие украинцы остаются без доходов.
Российские оккупанты настаивают на получении украинцами своего паспорта, и для этого принимают всевозможные ограничения. Так доступ к медицинской помощи на оккупированных территорий является часто недосягаемым для людей, которые имеют паспорт Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина недавно вернула домой из оккупации двух детей. Кроме того, мы писали, что в начале марта в Украину вернулись сразу семь детей.
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