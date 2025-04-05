Украина вернула с оккупированных территорий еще 45 украинцев. Многие из них нуждались в особых условиях для безопасного перемещения из-за тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Лубинец заявил, что благодаря слаженной работе Офиса омбудсмена Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасное возвращение 45 украинцев с временно оккупированных территорий Украины, а также с территорий России и Беларуси.

"Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций". - подчеркнул омбудсмен.

По данным Лубинца, среди эвакуированных - лица, которые нуждались в особых условиях для безопасного перемещения:

маломобильные и тяжелобольные граждане, которые не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ.

10 человек нуждались в неотложном лечении, потому что имели тяжелые хронические заболевания;

для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

Омбудсмен пояснил, что подавляющее большинство возвращенных - лица пожилого возраста. По его словам, самой старшей гражданке - 93 года.

"Кроме этого, мы вернули украинцев, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу", - добавил он.

Фото: Украина вернула еще 45 человек с оккупированных территорий (t.me/dmytro_lubinetzs)

Кроме того, Лубинец отметил, что часть украинцев, которые уже находятся на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб.

"Именно поэтому выезд из ВОТ - это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских. Акцентирую, что Офис омбудсмена во взаимодействии с госорганами, гуманитарными структурами и международными партнерами обеспечивает координацию эвакуационных мероприятий, правовое сопровождение и помощь гражданам, оказавшимся в условиях оккупации", - подытожил Лубинец.