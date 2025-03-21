Україна повернула з російського полону понад 4 тисячі людей, - Зеленський

"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб - усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4 тисячі людей повернули - 4306. І повернемо всіх", - сказав Зеленський.

За його словами, звільнення полонених є одним з перших кроків завершення війни.

"Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути", - зазначив президент.

Глава держави подякував "у всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні та світі, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному".

"Дякую командній роботі Офісу президента, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена й усіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і буде", - додав Зеленський.