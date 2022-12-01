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Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною

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Москва, Четвер 01 грудня 2022 15:23
Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною Ілюстративне фото: Росія підтвердила новий обмін полоненими з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

За інформацією відомства, внаслідок обміну полоненими на територію РФ повернулися 50 російських солдатів. Їх хочуть доставити до Москви "для проходження лікування та реабілітації".

При цьому в Міноборони РФ не назвали кількість українських військовослужбовців, на яких обміняли своїх солдатів.

Варто зауважити, що українська сторона поки що не підтвердила інформацію про обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше про новий обмін полоненими вже заявляв гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін.

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