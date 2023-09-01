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Україна повернула з РФ групу депортованих дітей

Фото: Україна повернула з російського полону групу дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Кава

Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.

Пр оце повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом останнього тижня з Росії вдалось вивезти 11 дітей. 

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.

Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути.

Фото: Україна повернула з російського полону групу дітей (t.me/ermaka2022)

РФ викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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