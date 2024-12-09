Три роки в окупації: в Україну повернули сина військовослужбовиці

Україні вдалося здійснити успішну операцію з повернення додому сина української військовослужбовиці, який три роки перебував в окупації в Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Він зазначив, що повернення хлопчика додому відбувалося у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA".

Єрмак розповів історію дитини.

Хлопчик до початку повномасштабного вторгнення жив із мамою та бабусею у Сватовому у Луганській області.

Після того, як його мати вступила до лав Збройних сил України, місто опинилося під російськими обстрілами, а потім потрапило під окупацію.

Таким чином, хлопчик залишився наодинці з бабусею.

Єрмак повідомив, що два тижні тому бабуся хлопчика померла.

"Дитина опинилася сам на сам під загрозою депортації до Росії та потрапляння до інтернату", - зазначив він.

Однак врешті-решт хлопчика вдалося повернути з окупації до матері.

"Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за організацію цього повернення! Виконуємо завдання Президента - повернути в Україну всіх наших дітей!" - наголосив Єрмак.

Повернення українських дітей з російської окупації або депортації

Україна продовжує докладати усіх зусиль для повернення дітей, які опинилися на окупованих територіях або були незаконно депортовані до Росії. Це питання є пріоритетом для уряду, міжнародних організацій та правозахисників.

Зокрема ведеться систематична робота щодо фіксації фактів незаконного вивезення дітей з окупованих територій України до Росії.

Завдяки веденню баз даних і координації з родинами правозахисники встановлюють приблизне місцезнаходження дітей.

Україна ініціює міжнародні судові процеси, зокрема через Міжнародний кримінальний суд, де депортація дітей кваліфікується як воєнний злочин. Саме за це було видано ордер на арешт як диктатору Володимиру Путіну, так й російській омбудсменці з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україні вдалося повернути додому ще двох дітей з російської окупації.