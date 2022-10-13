Україна повернула з полону ще 20 військових. Серед них ті, яких тримали в Оленівці

"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, вдалося звільнити з полону 20 людей. Серед них 14 воїнів ЗСУ, 4 бійця ТрО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

"Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - додав Єрмак.

Звільнені з полону вже проходять медичний огляд. Також сьогодні російське Міністерство оборони повідомляло, що в рамках обміну їм вдалося повернути 20 російських військових.