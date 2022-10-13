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Украина вернула из плена еще 20 военных. Среди них те, которых держали в Еленовке

Фото: Украина вернула из плена еще 20 военных (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 13 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 20 защитников Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegeram.

"Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, удалось освободить из плена 20 человек. Среди них 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

"Есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", - добавил Ермак.

Освобожденные из плена уже проходят медицинское освидетельствование. Также сегодня российское Министерство обороны сообщало, что в рамках обмена им удалось вернуть 20 российских военных.

Напомним, что в результате очередного обмена 11 октября, были освобождены 32 защитника Украины.

Ранее мы писали, что 29 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными . Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Также напомним, что еще недавно прошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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