Україна повернула з полону 60 військових

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це - краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя. Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя", - розповів він.

За словами Єрмака, Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя - у сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 - з "Азовсталі".

"Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", - розповів він.