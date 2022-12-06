Украина вернула из плена 60 военных

"Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", - рассказал он.

По словам Ермака, Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя - в сегодняшнем "списке 60", их 34, в том числе 14 - из "Азовстали".

"Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", - рассказал он.