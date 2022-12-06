Фото: у Москві заявили про черговий обмін військовополоненими (Getty Images)

У російській Держдумі заявили про проведення 6 грудня чергового обміну військовополоненими. Москва нібито повертає додому 60 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Держдуми Шамсаїла Саралієва в Telegram.

"Черговий обмін військовополоненими проводить сьогодні Міністерство оборони РФ. На Батьківщину повертаються 60 російських військовослужбовців", - написав він. Тим часом гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про обмін за формулою 50 на 50. Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію наразі не коментувала.