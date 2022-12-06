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У Москві заявили про черговий обмін військовополоненими

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Вівторок 06 грудня 2022 13:06
У Москві заявили про черговий обмін військовополоненими Фото: у Москві заявили про черговий обмін військовополоненими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Держдумі заявили про проведення 6 грудня чергового обміну військовополоненими. Москва нібито повертає додому 60 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Держдуми Шамсаїла Саралієва в Telegram.

"Черговий обмін військовополоненими проводить сьогодні Міністерство оборони РФ. На Батьківщину повертаються 60 російських військовослужбовців", - написав він.

Тим часом гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про обмін за формулою 50 на 50.

Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію наразі не коментувала.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 1 грудня. Тоді Україні вдалося повернути додому 50 військовослужбовців.

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