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Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка в ефірі телемарафону.

"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - сказав він.

Малюк додав, що під час роботи по "справах Медведчука" українські правоохоронці знешкодили не одну агентурну мережу, а також затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використають у контррозвідувальних заходах.

Тепер же завдяки обміну Україна змогла повернути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома.

Він підкреслив, що обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.

"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", - сказав Малюк.

Він додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Нагадаємо, Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією.

Зазначимо, що раніше Росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

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Віктор МедведчукОбмін полоненими