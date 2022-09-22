Украина вернула пленных в обмен на Медведчука, - СБУ

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - сказал он.

Малюк добавил, что во время работы по "делам Медведчука" украинские правоохранители обезвредили не одну агентурную сеть, а также задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, которую используют в контрразведывательных мероприятиях.

Теперь же благодаря обмену Украина смогла вернуть из российского плена героев, которых так ждут дома.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", - сказал Малюк.

Он добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.