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Украина вернула с оккупированной территории еще 10 детей

Вторник 17 сентября 2024 18:31
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Украина вернула с оккупированной территории еще 10 детей Иллюстративное фото: Украина вернула с оккупированной территории еще 10 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина вернула на подконтрольную территорию еще десять детей. Они находились на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, дети вместе со своими родителями и попечителями проживали на временно оккупированной территории Херсонской области.

"К счастью, ныне дети уже на свободной земле. Это - семь мальчиков и три девочки. Самому маленькому ребенку 3 года, самому старшему - 16", - написал Прокудин.

Он напомнил, что возвращение детей – это всегда сложный процесс. Над возвращением работала команда благотворительной организации Save Ukraine.

"Очень благодарен, что все больше наших детей в безопасности. Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 202 ребенка из Херсонской области", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Украина постоянно работает над возвращением своих детей с оккупированных территорий. Например, в конце августа стало известно, что из оккупации было возвращено пять семей, воспитывающих восьмерых детей.

А 22 августа было возвращено из оккупации шести украинских семей, в которых 12 детей.

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