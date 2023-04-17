Україна повернула з окупованої Херсонської області жінку, незаконно вивезену росіянами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, у грудні минулого року до відомства звернулась жінка, що шукала свою літню матір. Виявилось, що вона залишилась на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. У співпраці з волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати" стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі», - йдеться у повідомленні.

На кордоні з Білоруссю тяжкохвору жінку забрала швидка допомога і доставила її в Кривий Ріг до дочки.