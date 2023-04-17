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Україна повернула з окупованої Херсонської області жінку, незаконно вивезену росіянами

Фото: Україна повернула незаконно вивезену росіянами жінку (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Напередодні Великодня Україна повернула на підконтрольну територію літню жінку, яку росіяни незаконно вивезли в Генічеськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, у грудні минулого року до відомства звернулась жінка, що шукала свою літню матір. Виявилось, що вона залишилась на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. У співпраці з волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати" стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі», - йдеться у повідомленні.

На кордоні з Білоруссю тяжкохвору жінку забрала швидка допомога і доставила її в Кривий Ріг до дочки.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.

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Херсонська область