Украина вернула из оккупированной Херсонской области женщину, незаконно вывезенную россиянами

В преддверии Пасхи Украина вернула на подконтрольную территорию пожилую женщину, которую россияне незаконно вывезли в Геническ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, в декабре прошлого года в ведомство обратилась женщина, которая искала свою пожилую мать. Оказалось, что он остался на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ. В сотрудничестве с волонтерской организацией "Помогаем уехать" старуху удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси», - говорится в сообщении.

На границе с Беларусью тяжелобольную женщину забрала скорая помощь и доставила ее в Кривой Рог к дочери.