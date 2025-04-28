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Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей

Фото: Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З тимчасово окупованої росіянами території Херсонської області вдалося повернути ще чотирьох дітей. Одного хлопця окупанти навіть примусово доставили у військкомат та внесли його дані до бази як російського призовника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ще чотирьох дітей вдалось врятувати з тимчасово окупованої Херсонської області. Це - три хлопчики та дівчинка. Найменшій дитині - 10 років, найстаршій - сімнадцять", - повідомив Прокудін.

За його словами, серед врятованих - хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність. 

Юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Рятувальна місія проходила у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за підтримки БО "Save Ukraine".

Як розповів глава ОВА, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.  

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ та в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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