Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей

"Ще чотирьох дітей вдалось врятувати з тимчасово окупованої Херсонської області. Це - три хлопчики та дівчинка. Найменшій дитині - 10 років, найстаршій - сімнадцять", - повідомив Прокудін.

За його словами, серед врятованих - хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність.

Юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Рятувальна місія проходила у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за підтримки БО "Save Ukraine".

Як розповів глава ОВА, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.