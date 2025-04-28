Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четырех детей

"Еще четырех детей удалось спасти с временно оккупированной Херсонской области. Это - три мальчика и девочка. Самому маленькому ребенку - 10 лет, старшему - семнадцать", - сообщил Прокудин.

По его словам, среди спасенных - парень, которого оккупанты принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили военную специальность.

Юноша вместе с другими эвакуированными детьми уже на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Спасательная миссия проходила в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и при поддержке БО "Save Ukraine".

Как рассказал глава ОВА, с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 39 детей из Херсонской области.