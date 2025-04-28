Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четырех детей

С временно оккупированной россиянами территории Херсонской области удалось вернуть еще четырех детей. Одного парня оккупанты даже принудительно доставили в военкомат и внесли его данные в базу как российского призывника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Еще четырех детей удалось спасти с временно оккупированной Херсонской области. Это - три мальчика и девочка. Самому маленькому ребенку - 10 лет, старшему - семнадцать", - сообщил Прокудин.
По его словам, среди спасенных - парень, которого оккупанты принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили военную специальность.
Юноша вместе с другими эвакуированными детьми уже на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Спасательная миссия проходила в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и при поддержке БО "Save Ukraine".
Как рассказал глава ОВА, с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 39 детей из Херсонской области.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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