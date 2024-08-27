Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще п'ять родин з дітьми

Ще п'ять родин із дітьми вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Ще пʼять родин повернулися з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це - пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років", - повідомив Прокудін.
За його словами, зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці.
Поверненням родин займалася благодійна організація "Save Ukraine".
Глава ОВА зазначив, що тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину з окупованої Херсонської області.
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, Росію та в окупований Крим. Також вони утримують українців на тимчасово захоплених територіях.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.
Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
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