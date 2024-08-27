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Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще пять семей с детьми

Фото: Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще пять семей с детьми (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще пять семей с детьми удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Еще пять семей вернулись с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную территорию Украины. Они воспитывают восьмерых детей. Это пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет", - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас дети вместе со своими родителями находятся в безопасности.

Возвращением семей занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Глава ОВА отметил, что только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка из оккупированной Херсонской области.

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, Россию и в оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

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