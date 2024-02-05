Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще двох дітей

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей", - йдеться в заяві.

Зазначається, що дівчаток 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Прокудін зазначив, що їхні сім'ї співпрацювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

"Зараз і діти, і дорослі в безпеці, їм надають необхідну допомогу", - додав очільник області.

Росія вивозить українських дітей

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Нещодавно стало відомо, що Канада і Україна запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей.