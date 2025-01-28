Україна повернула з окупованого лівобережжя Херсонської області ще одну дитину

"Восьмирічний хлопчик, який перебував під тиском російської окупації на лівобережній Херсонщині, нарешті на підконтрольній Україні території", - повідомив Прокудін.

За його словами, дитину вдалося повернути завдяки наполегливій роботі Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Хлопчика і його бабусю змусили отримати російські документи, також дитину відправили до окупаційної школи. Однак він потайки продовжував навчатися онлайн в українському освітньому закладі.

"На щастя, більше їм нічого не загрожує. Бабуся з онуком отримують необхідну допомогу", - додав глава ОВА.

Як зазначив Прокудін, з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію повернули дві дитини з тимчасово окупованої частини Херсонської області.