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Украина вернула из оккупированного левобережья Херсонской области еще одного ребенка

Фото: Украина вернула из оккупации еще одного ребенка (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще одного ребенка удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонской области. На подконтрольную Украине территорию вывезли 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Восьмилетний мальчик, который находился под давлением российской оккупации на левобережной Херсонщине, наконец на подконтрольной Украине территории", - сообщил Прокудин.

По его словам, ребенка удалось вернуть благодаря упорной работе Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Мальчика и его бабушку заставили получить российские документы, также ребенка отправили в оккупационную школу. Однако он тайком продолжал учиться онлайн в украинском образовательном учреждении.

"К счастью, больше им ничего не угрожает. Бабушка с внуком получают необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Как отметил Прокудин, с начала 2025 года на подконтрольную Украине территорию вернули два ребенка с временно оккупированной части Херсонской области.

 

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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