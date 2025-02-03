Україна повернула з окупованих територій ще 12 дітей

Як розповів Єрмак, врятовані діти пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори".

Також в Україну повернули 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина - це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента - повернути всіх дітей додому, в Україну", - написав Єрмак.