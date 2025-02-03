Украина вернула с оккупированных территорий еще 12 детей

Депортация украинских детей

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Также стоит напомнить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.