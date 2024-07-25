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Україна повернула з окупованих територій чотирьох дітей

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини", - повідомив він. 

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку", - додав Прокудін. 

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт. 

Повернення українських дітей

З початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року депортація українців на територію РФ та Білорусі стала масовою практикою.

Процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим. Проте, завдяки зусиллям українських влад, деяких з них все ж таки вдається повернути на Батьківщину.

У травні з тимчасово окупованих територій України було евакуйовано 13 дітей разом з їхніми сім'ями. А в червні до своїх домівок в Херсонській області повернулися семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території.

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