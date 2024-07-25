Украина вернула с оккупированных территорий четырех детей

"Украинцы дома! Волонтеры Save Ukraine провели еще одну спасательную операцию с временно оккупированной Херсонской области", - сообщил он.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки.

"Сейчас они в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку", - добавил Прокудин.

С начала этого года с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 152 ребенка и шесть жителей области, которые имеют статус детей-сирот.