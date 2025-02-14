Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще вісьмох дітей. Їх вивезли з Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Сьогодні маємо надзвичайно світлу звістку: 8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними. Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до Офісу Омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину. Сьогодні маємо результат - працівники нашої інституції, а також родичі зустріли дітей вдома", - повідомив Лубінець.
За його словами, серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.
Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на окупованій території України. Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою.
Як зазначив омбудсмен, сьогоднішнє повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. До повернення був залучений також й країна-посередник - Катар.
"Наголошу, що повернення дітей в Україну - це складний процес. Йдеться про перемовну складову, логістичну, оформлення відповідних документів та постійну комунікацію з родинами. Але для нас головне - повернути своїх громадян в Україну. Задля цього і працюємо!", - додав Лубінець.
Фото: Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей (t.me/dmytro_lubinetzs)
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
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