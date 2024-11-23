Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Родина з Маріуполя

Як розповів Єрмак, молода сім’я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення.

"Їхньому старшому сину тоді було лише чотири роки. Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька", - розповів голова ОП.

Батько сім’ї, за його даними, військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування, їхня боротьба за виживання тривала понад два роки.

"Сьогодні (23 листопада, - ред) 6-річний хлопчик, його дворічна сестра та їхні батьки залишили небезпеку позаду. Вони розпочинають нову сторінку життя", - констатував Єрмак.

Родина з півдня України

Двоє батьків та їхній піврічний син жили у рідному селі на півдні України, коли почалося вторгнення. Батько одразу пішов захищати країну в лавах ЗСУ, але через кілька місяців потрапив у російський полон, там його катували - били, застосовували електрошок, змушували співати російський гімн.

"Він не мав жодного зв’язку з рідними. Мати залишилася вдома з маленьким сином. Їхнє село було окуповано, і виїхати ставало дедалі складніше. Мати була змушена ховатися від окупантів, щодня боячись за життя сина та молячись за чоловіка", - розповів Єрмак.

Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити.

"Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися. Тепер вони вчаться жити разом після років розлуки та випробувань. Син, якому розповідали про батька-героя, тепер має можливість побачити його поруч", - зазначив голова ОП.