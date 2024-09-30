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Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Понеділок 30 вересня 2024 20:06
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Україна повернула з окупації ще трьох дітей Фото: Україна повернула дітей з окупації (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути з окупації трьох дітей та їхню матір. Вони прожили на окупованих територіях близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Він зазначив, що коли діти перебували на тимчасово окупованих територіях, вони були у небезпечних умовах. Зокрема, матері погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так було майже рік на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

"Після звернення рідних до Офісу омбудсмена невідкладно розпочалася підготовка до повернення", - уточнив Лубінець.

За його словами, благодійним фондам Карітас України та Рокада вдалося організувати безпечний маршрут для цієї сім'ї, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній уряду України території.

Що передувало

Нагадаємо, Україна вже неодноразово організовувала повернення українських дітей із окупації.

Зокрема,27 вересня стало відомо про повернення на підконтрольну Україні територію дев'яти дітей.

При цьому нещодавно катарський чиновник зазначив, що Україна та РФ досягли домовленостей про обмін тринадцятьма дітьми.

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