Украина вернула из оккупации еще трех детей

Украине удалось вернуть из оккупации трех детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они были в опасных условиях. В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учится по российским стандартам образования. Так было почти год на временно оккупированных территориях в Донецкой области.

"После обращения родных в Офис омбудсмена, безотлагательно началась подготовка к возвращению", - уточнил Лубинец.

По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.