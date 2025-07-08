Україна повернула з окупації ще сімох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще сімох дітей, яким від 6 до 17 років. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівни.

"Ще сімох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дітям від 6 до 17 років, і всі ці роки вони росли в умовах постійного тиску", - повідомила Зарівна.

За її словами, родин змушували проходити примусову паспортизацію, дітей позбавляли доступу до української освіти, погрожували батькам, проводили обшуки, а отримати медичну допомогу або пересуватись вільно було майже неможливо.

"Тепер ці діти вдома. Вони зможуть отримувати освіту українською мовою, не боячись переслідувань, зростати у безпеці та будувати власне майбутнє у вільній Україні. Вдячна команді Офісу омбудсмана та міжнародним партнерам за допомогу в порятунку родин", - додала радниця керівника ОП.