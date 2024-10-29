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Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

Фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще шістьох дітей - двох дівчаток і чотирьох хлопчиків, віком від 8 до 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це - двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років", - повідомив Прокудін.

Серед повернутих - одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. 

"Завдяки рятувальній операції, яку провела організація "Save Ukraine", малеча може забути про пережиті жахи. Зокрема, про те, як їх змушували відвідувати так звані "російські школи", що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою", - зазначив глава ОВА.

За його словами, від початку року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

Депортація та повернення українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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